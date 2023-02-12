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«Реал» определился, кем может заменить Луку Модрича в долгосрочной перспективе. Но только если не получится подписать Беллингема

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Португальский талант.

«Реал» рассматривает 22-летнего игрока «Валенсии» Андре Алмейду как возможного долгосрочного преемника Луки Модрича, сообщает издание Fichajes.

Конечно, Джуд Беллингем остается главной целью мадридцев, поскольку сам Флорентино Перес полон решимости претворить этот трансфер в жизнь.

Однако, поскольку «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» тоже заинтересованы в полузащитнике, «Реал» может упустить молодую звезду и должен проработать запасные варианты.

Несмотря на трудности «Валенсии», из-за которых в последнее время они находятся в зоне вылета, в этом сезоне португалец находятся в отличной форме и показывает отличные результаты, на данный момент он забил 8 голов.

Ожидается, что около 20 миллионов евро будет достаточно, чтобы обеспечить переход Алмейды на «Бернабеу», но эта сумма может еще снизиться, если «Валенсия» вылетит в Сегунду.

 

 

1 комментарий

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Makar Tert
пару раз видел его игру, мне более менее понравилось, думаю он может спрогрессировать. И у вас ошибка вы не того Алмейду прописали внизу. Этот в Валенсии ему 22 и он полузащитник. А которого вы прописали играет в Бенфике на 10 лет старше да ещё и защитник
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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