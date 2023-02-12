«Реал» определился, кем может заменить Луку Модрича в долгосрочной перспективе. Но только если не получится подписать Беллингема
Португальский талант.
«Реал» рассматривает 22-летнего игрока «Валенсии» Андре Алмейду как возможного долгосрочного преемника Луки Модрича, сообщает издание Fichajes.
Конечно, Джуд Беллингем остается главной целью мадридцев, поскольку сам Флорентино Перес полон решимости претворить этот трансфер в жизнь.
Однако, поскольку «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» тоже заинтересованы в полузащитнике, «Реал» может упустить молодую звезду и должен проработать запасные варианты.
Несмотря на трудности «Валенсии», из-за которых в последнее время они находятся в зоне вылета, в этом сезоне португалец находятся в отличной форме и показывает отличные результаты, на данный момент он забил 8 голов.
Ожидается, что около 20 миллионов евро будет достаточно, чтобы обеспечить переход Алмейды на «Бернабеу», но эта сумма может еще снизиться, если «Валенсия» вылетит в Сегунду.
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