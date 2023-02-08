«Реал» предложил новый контракт Асенсио, но не дал 6 млн, как он хотел. Предложили значительно меньше

«Реал» предложил Марко Асенсио четырехлетний контракт с чуть более высокой зарплатой, сообщает El Debate.

Сделка позволит ему оставаться в клубе до 2027 года с зарплатой в 4,8 миллиона евро за сезон. Это лишь небольшое увеличение его нынешней зарплаты в 4,5 миллиона евро в год.

Говорят, что Асенсио просил 6 миллионов евро в год, но «Реал» не хочет достигать этой суммы.

Теперь Асенсио должен решить, покинуть ли клуб в конце сезона в качестве свободного агента, чтобы получать более высокую зарплату в другом месте.