«Реал» предложил новый контракт Асенсио, но не дал 6 млн, как он хотел. Предложили значительно меньше
«Реал» предложил Марко Асенсио четырехлетний контракт с чуть более высокой зарплатой, сообщает El Debate.
Сделка позволит ему оставаться в клубе до 2027 года с зарплатой в 4,8 миллиона евро за сезон. Это лишь небольшое увеличение его нынешней зарплаты в 4,5 миллиона евро в год.
Говорят, что Асенсио просил 6 миллионов евро в год, но «Реал» не хочет достигать этой суммы.
Теперь Асенсио должен решить, покинуть ли клуб в конце сезона в качестве свободного агента, чтобы получать более высокую зарплату в другом месте.
Асенсио перешел в «Реал» из молодежной команды «Мальорки» за 3,9 миллиона евро. С тех пор 27-летний игрок провел за клуб 261 матч, забив 53 гола и отдав 29 результативных передач.
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