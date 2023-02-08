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«Реал» предложил новый контракт Асенсио, но не дал 6 млн, как он хотел. Предложили значительно меньше

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«Реал» предложил Марко Асенсио четырехлетний контракт с чуть более высокой зарплатой, сообщает El Debate.

Сделка позволит ему оставаться в клубе до 2027 года с зарплатой в 4,8 миллиона евро за сезон. Это лишь небольшое увеличение его нынешней зарплаты в 4,5 миллиона евро в год.

Говорят, что Асенсио просил 6 миллионов евро в год, но «Реал» не хочет достигать этой суммы.

Теперь Асенсио должен решить, покинуть ли клуб в конце сезона в качестве свободного агента, чтобы получать более высокую зарплату в другом месте.

Асенсио перешел в «Реал» из молодежной команды «Мальорки» за 3,9 миллиона евро. С тех пор 27-летний игрок провел за клуб 261 матч, забив 53 гола и отдав 29 результативных передач.

3 комментария

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Видади Магамедкеримов
Ответ Mirhodi Mirfayziev
Отдайте ему зарплату азара, он же просто живёт в Мадриде, не играет, получает зарплату
От Асенсио хоть толк есть👍
+1
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Нефанатик
Асенсио с его единственным качеством иногда попадать из-за штрафной ну явно переоценивать свою значимость
0
0
0
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Mirhodi Mirfayziev
Отдайте ему зарплату азара, он же просто живёт в Мадриде, не играет, получает зарплату
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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