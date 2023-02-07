Если «Мадрид» уволит Анчелотти, то есть 5 безработных тренеров ему на замену

По сообщениям источников, Карло Анчелотти рискует потерять работу, если не сможет победить на Клубном чемпионате мира с «Мадридом». В середине сезона непросто найти нового тренера, однако, некоторые специалисты пока без работы и могу подписать соглашение с Королевским клубом.

Давайте посмотрим, какие есть варианты:

Рауль

Легенда «Мадрида» и тренер академии клуба с 2018 года, сейчас возглавляет «Кастилью». Рауль недавно отверг предложение «Лидса» в надежде, что «Реал» рассмотрите его кандидатуру на пост тренера первой команды в ближайшем будущем.

Зинедин Зидан

О должности в сборной Франции пока придется забыть, поэтому Зидан мог бы вернуться на «Сантьяго Бернабеу» в качестве главного тренера команды в третий раз.

Томас Тухель

Победителя Лиги чемпионов 2021 года хотели бы видеть у руля «Мадрида» многие болельщики клуба.

Маурисио Почеттино

Аргентинца связывали с «Реалом» множество раз, но, после провала в «ПСЖ», Флорентино Перес вряд ли сделает выбор в его пользу.

Марсело Гальярдо

Один из наиболее успешных тренеров в Южной Америке за последние несколько лет. Гальярдо удавалось совмещать хороший футбол с хорошими результатами. Он покинул «Ривер Плейт» в конце сезона и готов к переезду в Европу.

А кого бы вы хотели видеть у руля «Мадрида»?