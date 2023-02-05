«Незабитый пенальти на ЧМ мог повлиять на его психику»: Анчелотти объяснил, почему пенальти бил Асенсио, а не Родриго
У «Реала» был явный шанс заработать хотя бы одно очко в гостях против «Мальорки», но Марко Асенсио не смог реализовать пенальти во втором тайме.
После игры Карло Анчелотти спросили, почему Асенсио бил пенальти.
«Я выбрал его. Карим Бензема — первый исполняющий, затем Лука Модрич [который был на скамейке запасных], Тони Крооса тоже не было. Я тот, кто решает, кто будет исполнять пенальти», — сказал тренер.
«Единственные сомнения были между Асенсио и Родриго. Я выбрал Асенсио, потому что думал, что нереализованный пенальти Родриго на чемпионате мира мог повлиять на его психику».
Напомним, что Родриго был одним из двух бразильцев, которые промахнулись в серии пенальти против Хорватии на чемпионате мира. Как следствие, Бразилия выбыла из ЧМ.
Кроме стычек и провокаций ничего нет. Это нервы. А нервы от бессилия. Ни знаю как но команду надо встряхнуть! А так полная ямище!