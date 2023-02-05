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«Незабитый пенальти на ЧМ мог повлиять на его психику»: Анчелотти объяснил, почему пенальти бил Асенсио, а не Родриго

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Марко Асенсио Марко Асенсио
Футбол Футбол

У «Реала» был явный шанс заработать хотя бы одно очко в гостях против «Мальорки», но Марко Асенсио не смог реализовать пенальти во втором тайме. 

После игры Карло Анчелотти спросили, почему Асенсио бил пенальти.

«Я выбрал его. Карим Бензема — первый исполняющий, затем Лука Модрич [который был на скамейке запасных], Тони Крооса тоже не было. Я тот, кто решает, кто будет исполнять пенальти», — сказал тренер.

«Единственные сомнения были между Асенсио и Родриго. Я выбрал Асенсио, потому что думал, что нереализованный пенальти Родриго на чемпионате мира мог повлиять на его психику».

Напомним, что Родриго был одним из двух бразильцев, которые промахнулись в серии пенальти против Хорватии на чемпионате мира. Как следствие, Бразилия выбыла из ЧМ.

6 комментариев

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Beibarys Borankul
Ответ Арман Варданян
Теперь Асенсио будет с пошатанной психикой, гениально Карло…
ахах
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Низом Хурсанов
Думаю это будет последним сезоном Анчи. надеюсь возьмут Тухеля или Клоппа вместо итальянца
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-1
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Арман Варданян
Теперь Асенсио будет с пошатанной психикой, гениально Карло…
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Asad Nizamov
В таком случае по его логике вообще Куртуа должен был пинать пенальти
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Савва Мамонтов
Команда в яме с названием ... опа.
Кроме стычек и провокаций ничего нет. Это нервы. А нервы от бессилия. Ни знаю как но команду надо встряхнуть! А так полная ямище!
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almaz___________________
Молодец, в следующий раз давай Родриго будет бить
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