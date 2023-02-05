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Тчуамени – лучший, Асенсио – худший: оценки игроков «Реала» за матч против «Мальорки»

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Марко Асенсио Марко Асенсио
Клубы
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Начо Фернандес Начо Фернандес
Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Футбол Футбол

В 20-м туре Ла Лиги «Реал» отправился в гости к «Мальорке». Соперник «сливочных» занимает десятую строчку в турнирной таблице первенства Испании. Этот выезд не должен был принести команде Анчелотти серьезных проблем, но игра пошла не по сценарию Карло.

Еще до стартового свистка в «королевский клуб» пришла беда – на разминке Куртуа получил травму, его место на поле занял Лунин.

Уже на 13-й минуте Начо срезал мяч в собственные ворота. В первом тайме «сливочные» не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

Во второй половине встречи «Мадрид» выглядел немного лучше. Игроки стали чаще бить по воротам, но все еще слишком много промахивались. На 59-й минуте Винисиуса срубили в штрафной и в ворота «Мальорки» был назначен пенальти. К точке подошел Асенсио, на забить так и не смог – Райкович вытащил мяч из-под штанги.

С первого тайма счет не изменился. «Мадрид» проиграл и потерял драгоценные очки. Теперь «сливочные» отстают от «Барсы» на пять очков, а у «блауграны» есть еще одна игра в запасе.

Оценки игроков «Реала» за матч против «Мальорки»

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2 комментария

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Нефанатик
У Камавингы 6.8, у Вини 7, у Родриго 7.4??? Камавинга один из лучших на поле.
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asker15041993
Срочно что-то нужно менять в команде , так дело не пойдет!)
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