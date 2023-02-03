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Спортивный директор «Севильи» лайкнул твит, призывающий всех нормальных испанцев оплатить возможный штраф Паулисты в благодарность за удар по Винисиусу

Рамон Родригес Мончи Рамон Родригес Мончи
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Вчерашний матч с «Мадридом» (2:0) футболисты «Валенсии» доигрывали в меньшинстве – Габриэль Паулиста был удален с поля на 72-й минуте после того, как жестко ударил ногой Винисиуса.

Габриэль никак не успевал к мячу, поэтому просто грубо сфолил на бразильце. Вини кинулся на обидчика, но вмешался арбитр.  

Интересно, что мнения болельщиков относительно нарушения игрока «Валенсии» разделились. Большинство, конечно осудило Паулисту:

«Это чистая агрессия».

«Выпустил своего внутреннего Рамоса или Пепе».

«Жалкое поведение Гарбриэля».

Но зато спортивный директор «Севильи» Мончи лайкнул твит, призывающий всех нормальных испанцев оплатить возможный штраф Паулисты в качестве благодарности за удар по Винисиусу.

«Если к Паулисте применят экономические санкции, все нормальные испанцы должны разделить счет».

Ждем реакции «Мадрида».

2 комментария

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malama47
Мончи вроде как приходил строить топ клуб, ну и где его севилья теперь?
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Real_v_dushe
Мразь он, а не спортивный директор
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