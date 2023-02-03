Спортивный директор «Севильи» лайкнул твит, призывающий всех нормальных испанцев оплатить возможный штраф Паулисты в благодарность за удар по Винисиусу
Вчерашний матч с «Мадридом» (2:0) футболисты «Валенсии» доигрывали в меньшинстве – Габриэль Паулиста был удален с поля на 72-й минуте после того, как жестко ударил ногой Винисиуса.
Габриэль никак не успевал к мячу, поэтому просто грубо сфолил на бразильце. Вини кинулся на обидчика, но вмешался арбитр.
Интересно, что мнения болельщиков относительно нарушения игрока «Валенсии» разделились. Большинство, конечно осудило Паулисту:
«Это чистая агрессия».
«Выпустил своего внутреннего Рамоса или Пепе».
«Жалкое поведение Гарбриэля».
Но зато спортивный директор «Севильи» Мончи лайкнул твит, призывающий всех нормальных испанцев оплатить возможный штраф Паулисты в качестве благодарности за удар по Винисиусу.
«Если к Паулисте применят экономические санкции, все нормальные испанцы должны разделить счет».
Ждем реакции «Мадрида».
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