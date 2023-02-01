Соперник расстался с тренером: новости команд и возможные составы на матч «Реал» – «Валенсия»
В 17-м туре Ла Лиги «Реал» примет на «Сантьяго Бернабеу» «Валенсию».
Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы соперников на предстоящий матч.
Новости команд
«Реал»
На этой неделе к командным тренировкам «Мадрида» вернулись Карвахаль и Тчуамени.
Но у «сливочных» все же есть потери. Алаба, Васкес и Менди с «Валенсией» не сыграют. Азар тоже пока набирает форму и вряд ли появится на поле.
«Валенсия»
А вот соперник «королевского клуба» накануне матча расстался с главным тренером. Дженнаро Гаттузо покинул «Валенсию». Гости также останутся без помощи Гонсалеса, Клюйверта, Доменека и Коррейя.
Возможные составы
«Реал»
«Валенсия»
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