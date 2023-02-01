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Соперник расстался с тренером: новости команд и возможные составы на матч «Реал» – «Валенсия»

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Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
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В 17-м туре Ла Лиги «Реал» примет на «Сантьяго Бернабеу» «Валенсию».

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы соперников на предстоящий матч.  

Новости команд

«Реал»

На этой неделе к командным тренировкам «Мадрида» вернулись Карвахаль и Тчуамени.

Но у «сливочных» все же есть потери. Алаба, Васкес и Менди с «Валенсией» не сыграют. Азар тоже пока набирает форму и вряд ли появится на поле.

«Валенсия»

А вот соперник «королевского клуба» накануне матча расстался с главным тренером. Дженнаро Гаттузо покинул «Валенсию».  Гости также останутся без помощи Гонсалеса, Клюйверта, Доменека и Коррейя.

Возможные составы

«Реал»

«Валенсия»

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