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С Карвахалем и Тчуамени. Заявка «Мадрида» на матч с «Валенсией»

Давид Алаба Давид Алаба
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Карло Анчелотти подтвердил список футболистов, которые сыграют в завтрашнем матче с «Валенсией» в Ла Лиге.

Дани Карвахаль и Орельен Тчуамени уже восстановились и смогут помочь команде, а Давид Алаба должен подождать еще как минимум до воскресенья.

Лукас Васкес и Ферлан Менди также не примут участия в матче, оба игрока травмированы и не выйдут на поле до марта.

Вот заявка «Мадрида» на матч с «Валенсией»:

1 комментарий

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rachidibrahimov
4-3-3
Куртуа
Карвахаль-Милитао-Рюдигер-Камавинга
Модрич-Кроос-Тчуамени
Родриго-Карим-Вини
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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