С Карвахалем и Тчуамени. Заявка «Мадрида» на матч с «Валенсией»

Карло Анчелотти подтвердил список футболистов, которые сыграют в завтрашнем матче с «Валенсией» в Ла Лиге.

Дани Карвахаль и Орельен Тчуамени уже восстановились и смогут помочь команде, а Давид Алаба должен подождать еще как минимум до воскресенья.

Лукас Васкес и Ферлан Менди также не примут участия в матче, оба игрока травмированы и не выйдут на поле до марта.

Вот заявка «Мадрида» на матч с «Валенсией»: