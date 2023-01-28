Себальос изо всех сил пытается остаться в «Мадриде». Но что думает сам клуб?

Отверг все предложения.

Контракт хавбека «Мадрида» Дани Себальоса с клубом истекает в июне 2023 года и он уже может вести свободно переговоры с кем угодно. Тем не менее похоже на то, что игрок не очень хочет покидать клуб, так как он отвергает все предложения.

По данным журналиста Marca Хосе Феликса Диаса, Себальос говорит, что счастлив в «Мадриде» и хочет продолжить играть здесь.

В то же время в клубе не знают, что делать с 26-летним игроком. Ранее руководство приняло решение, что испанец должен уйти. Сейчас он набрал форму и высказал полную приверженность клубным цветам. Не исключено, что игрока все-таки продлят.

В этом сезоне Себальос отыграл 603 минуты в 18 матчах (5 в старте). Карло Анчелотти доверяет игроку и готов на него рассчитывать.