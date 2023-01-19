🎥 Однажды в Эр-Рияде. Рамос и Роналду встретились на матче: обнялись и поболтали, как старые друзья

Все так ждали встречу Месси и Роналду, что совершенно забыли о том, что Криштиану впервые за долгое время сыграет с Рамосом. Парни вместе покоряли футбольные вершины в составе «Реала».

Их встреча в Эр-Рияде была очень теплой. Криштиану поздоровался и с Навасом, но экс-голкиперу «Мадрида» португалец уделил чуть меньше внимания:

На совместном фото команд Криштиану и Серхио встали рядом и о чем-то поболтали:

Рамос даже помог Роналду забить гол. Посмотрите, какой странный финт придумал испанец:

Скучаете по временам, когда Рамос, Роналду и Навас вместе играли за «Мадрид»?