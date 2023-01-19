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🎥 Однажды в Эр-Рияде. Рамос и Роналду встретились на матче: обнялись и поболтали, как старые друзья

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Футбол Футбол

Все так ждали встречу Месси и Роналду, что совершенно забыли о том, что Криштиану впервые за долгое время сыграет с Рамосом. Парни вместе покоряли футбольные вершины в составе «Реала».

Их встреча в Эр-Рияде была очень теплой. Криштиану поздоровался и с Навасом, но экс-голкиперу «Мадрида» португалец уделил чуть меньше внимания:

На совместном фото команд Криштиану и Серхио встали рядом и о чем-то поболтали:

Рамос даже помог Роналду забить гол. Посмотрите, какой странный финт придумал испанец:

Скучаете по временам, когда Рамос, Роналду и Навас вместе играли за «Мадрид»? 

5 комментариев

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corazón blanco
Очень приятно было на самом деле увидеть, как Роналду увиделся со своими старыми товарищами по Мадриду, обнимание с Неймаром и Месси - праздник футбола. Всем болельщикам нужно брать пример, а не оскорблять легенд мирового футбола.
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Han Solo
Рамос такой, ляя мы теперь денежные мешки , Роналду яхааа blea
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на войне как на войне
Реал - он и в Азии Реал. Бывших реаловцев не бывает.
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Decard Show
Король7 и его рыцарь4!!!
+3
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MO2008
Не наговаривайте Серёга всегда так играл)
+3
0
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