Бывший тренер «Реала» пытается убедить Начо уйти в качестве свободного агента следующим летом

По данным Defensacentral, Хулен Лопетеги пытается убедить Начо не продлевать контракт с «Реалом» и присоединиться к нему в «Вулверхэмптоне» следующим летом в качестве свободного агента.

Бывший тренер "Реала" готов предложить Начо постоянное место в основе, предоставив возможность центральному защитнику вернуться в сборную. В настоящее время испанец является четвертым вариантом Карло Анчелотти на позиции центрального защитника.

Ранее намерением 32-летнего футболиста было уйти из «Реала», но не исключено, что он передумал. Клуб хочет, чтобы Начо продлил контракт, но примет его решение, если он решит уйти.