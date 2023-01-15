Бывший тренер «Реала» пытается убедить Начо уйти в качестве свободного агента следующим летом
По данным Defensacentral, Хулен Лопетеги пытается убедить Начо не продлевать контракт с «Реалом» и присоединиться к нему в «Вулверхэмптоне» следующим летом в качестве свободного агента.
Бывший тренер "Реала" готов предложить Начо постоянное место в основе, предоставив возможность центральному защитнику вернуться в сборную. В настоящее время испанец является четвертым вариантом Карло Анчелотти на позиции центрального защитника.
Ранее намерением 32-летнего футболиста было уйти из «Реала», но не исключено, что он передумал. Клуб хочет, чтобы Начо продлил контракт, но примет его решение, если он решит уйти.
В этом сезоне Начо сыграл всего 624 минуты в 13 матчах (6 стартов) за «Реал Мадрид».
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