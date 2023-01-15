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Бывший тренер «Реала» пытается убедить Начо уйти в качестве свободного агента следующим летом

Начо Фернандес Начо Фернандес
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Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

По данным Defensacentral, Хулен Лопетеги пытается убедить Начо не продлевать контракт с «Реалом» и присоединиться к нему в «Вулверхэмптоне» следующим летом в качестве свободного агента. 

Бывший тренер "Реала" готов предложить Начо постоянное место в основе, предоставив возможность центральному защитнику вернуться в сборную. В настоящее время испанец является четвертым вариантом Карло Анчелотти на позиции центрального защитника.

Ранее намерением 32-летнего футболиста было уйти из «Реала», но не исключено, что он передумал. Клуб хочет, чтобы Начо продлил контракт, но примет его решение, если он решит уйти.

В этом сезоне Начо сыграл всего 624 минуты в 13 матчах (6 стартов) за «Реал Мадрид».

3 комментария

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max mystique
Продлевать однозначно, идеальный защитник со скамейки, кучу раз выручал и подстраховывал в тяжелые моменты
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corazón blanco
Надо продлевать. Начо никогда не ноет на счёт игрового времени, просто работает на тренировках и ждёт своего шанса. И да, он может не так талантлив, но компенсирует это отдачей на поле. Универсал, боец и настоящий мадридста.
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Бехзод Арипов
Универсальный защитник , всегда в форме , грубых ошибок не допускает . Нельзя Реалу его упускать еще 3-4 года поиграет на уровне для скамейки самое то .
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