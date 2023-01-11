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Эдер Милитао и Лукас Васкес получили травмы в полуфинале Суперкубка Испании

Эдер Милитао Эдер Милитао
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Лукас Васкес Лукас Васкес
Футбол Футбол

«Реал Мадрид» получил плохие новости по ходу полуфинала Суперкубка Испании с «Валенсией». Матч еще не закончился, а уже двое игроков «сливочных» травмированы. На 65-й минуте поле покинул Лукас Васкес, потому что вывихнул лодыжку в схватке с соперником, а на 73-й Эдер Милитао получил сильный удар по голове.

Лукаса заменил именинник Дани Карвахаль, который только восстановился после мышечной травмы. А место Милитао занял Ферлан Менди.

Завтра футболисты пройдут обследование и станет ясно, насколько серьезны их повреждения.

1 комментарий

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max mystique
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Зато Азарушка сидит на скамеечке ножками болтает, улыбается, зэпэшка капает) а вообще Реал тяжелый, моментами оживляются , оборона полный ппц, а календарь только усложняется…
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