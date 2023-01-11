Эдер Милитао и Лукас Васкес получили травмы в полуфинале Суперкубка Испании

«Реал Мадрид» получил плохие новости по ходу полуфинала Суперкубка Испании с «Валенсией». Матч еще не закончился, а уже двое игроков «сливочных» травмированы. На 65-й минуте поле покинул Лукас Васкес, потому что вывихнул лодыжку в схватке с соперником, а на 73-й Эдер Милитао получил сильный удар по голове.

Лукаса заменил именинник Дани Карвахаль, который только восстановился после мышечной травмы. А место Милитао занял Ферлан Менди.

Завтра футболисты пройдут обследование и станет ясно, насколько серьезны их повреждения.