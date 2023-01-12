Анчелотти и Гаттузо все-таки пожали руки перед матчем, хотя враждуют уже 4 год. Все из-за предательства Рино

Итальянские СМИ выпустили материалы перед Суперкубком Испании, где вспомнили увольнение Карло Анчелотти и назначение Дженнаро Гаттузо в «Наполи» в декабре 2019.

Тогда можно было подумать, что Анчелотти, Де Лаурентис и Гаттузо как-то договорились между собой, и Гаттузо приехал именно по протекции старого учителя. Оказалось — нет. Перед сегодняшним матчем в Италии открыто заявили о предательстве. История такова: Аурелио Де Лаурентис познакомился с Дженнаро Гаттузо летом 2019-го на 60-летие Карло Анчелотти. Причем, с неаполитанской стороны на том праздновании присутствовал только АДЛ.

Когда начались проблемы в раздевалке (где больше скандалили игроки и руководство) спортивный директор Кристиано Джунтоли предложил кандидатуру Рино, с которым Де Лаурентис уже вроде как нормально пообщался летом на застолье.

Corriere dello Sport утверждает, что после ничьей с «Удинезе» Анчелотти даже не думал о возможном прощании с «Наполи», хотя журналисты ему на это намекали. Дальше был вынос «Генка» в ЛЧ, выход в плей-офф и неожиданное (прежде всего для Карло) увольнение. В издании добавляют, что Анчелотти бы нормально отреагировал, если бы Гаттузо хотя бы с ним как-то переговорил перед назначением, но Дженнаро дождался отъезда бывшего учителя и только потом приехал Неаполь. Причем, сразу стал намекать на плохую форму игроков — что, как бы, укол в сторону Карло.

Сандро Сабатини на Сalciomercato пошел еще дальше, обвинив Гаттузо во лжи:

«Карло и Рино были как отец и сын. Учитель и ученик. Старший и младший брат. Вы можете сами подобрать подходящее определение, наиболее близкое к чувствам привязанности и уважения. А еще к чувствам искренности. Именно реконструкция искренности, охраняемой конфиденциальностью, оставила шрамы, которые больше всего ранят душу. Когда Карло почувствовал себя на волоске — первым делом спросил Гаттузо: «Наполи» с тобой связывался? Последовал лживый ответ: нет. Затем последовало увольнение. И прежняя ложь превратилась в безжалостную правду. Кроме того, звучала критика и недочеты о предшественнике — великая классика, к сожалению, среди моих коллег. Но не между отцом Карло и сыном Рино.

И все же мы провели почти четыре года, делая вид, что ничего не произошло. Нельзя считать нормальным то, что произошло в Неаполе в 2019 году. Уважение, дружба, благодарность, искренность, солидарность: все это было поставлено на кон между Анчелотти и Гаттузо четыре года назад. А мы (журналисты), которые все знали или догадывались, сделали вид, что ничего не произошло. Мы не сказали этого, предпочитая позицию «да ладно, это их личное дело…».

После такого предательства своего ученика, Карло Анчелотти все же нашел в себе силы и пожал ему руку перед стартовым свистком полуфинала Суперкубка Испании, но о былой близости речи уже нет.

Почувствуйте разницу сами:

Раньше

Сегодня