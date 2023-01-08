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Лукас Васкес сомневается в решениях Анчелотти после поражения от «Вильярреала»

Лукас Васкес Лукас Васкес
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Лукас Васкес считает, что плохое планирование стало одной из причин, по которой «Реал Мадрид» не смог заработать очки в матче с «Вильярреалом».

«Это был важный матч, потому что завтра состоится игра между лидерами «Атлетико» и Барселоной». В итоге, мы не смогли победить из-за того, как мы подошли к игре», — сказал Лукас после поражения от «Вильярреала».

«В первые 30 минут нам с трудом давался розыгрыш мяча и выход в атаку. Такое случается время от времени. Мы проанализируем ошибки и исправимся».

Некоторые решения Карло Анчелотти, безусловно, кажутся сомнительными. Тренер поставил Эдера Милитао на позицию правого защитника и Феде Вальверде на правом фланге. Однако такая оборона лишь ограничила атакующий потенциал «Мадрида» и не помешала «Вильярреалу» создать множество голевых моментов.

2 комментария

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Gon3a1e5@mail.ru
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А где он сомневается? На ухо кому-то сказал?
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белошип
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В этом сезоне без трофеев
У Реала пошёл спад и Анчи не знает как вытащить команду из кризиса
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