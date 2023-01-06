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Тренеры и капитаны «Мадрида» отправились в столичные больницы, чтобы поздравить детей

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«Ни одного ребенка без подарка» - под таким лозунгом прошла компания «Мадрида», в рамках которой капитаны и тренеры баскетбольной и обеих футбольных команд посетили две столичные больницы и вручили подарки проходящим лечение детям.

Представители клуба поздравили 1500 детей, продолжив традицию, которая прервалась в 2019 году из-за начала пандемии.

Тренеры Карло Анчелотти, Чус Матео и Альберто Ториль, а также капитаны Карим Бензема, Начо, Серхио Льюль, Руди Фернандес, Ивана Андрес и Кенти Роблес приняли участие в акции фонда клуба.

 

1 комментарий

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corazón blanco
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Отличная акция. Им не сложно, а детям очень приятно. Я думаю от такого рода деятельности и сами игроки/тренера получают удовольствие.
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