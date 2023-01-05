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Дани Карвахаль может пропустить матч с «Вильярреалом» из-за травмы

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Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Футбол Футбол

По информации El Golazo de Gol, участие Дани Карвахаля в субботнем матче «Мадрида» с «Вильярреалом» практически исключается – у футболиста мышечная травма.

Сообщается, что повреждение на левой ноге несерьезное, и Дани полетит с командой в Саудовскую Аравию, чтобы побороться за Суперкубок Испании в полуфинале против «Валенсии».

В эту субботу Карвахаля скорее всего заменит Лукас Васкес.

Помимо правого защитника, матч с «Вильярреалом» пропустит Мариано – футболист тоже травмирован.

В этом сезоне Дани Карвахаль сыграл за «Реал Мадрид» 19 матчей (в 16 выходил в основе) и сделал три голевые передачи.

1 комментарий

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Asker Nourusov
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