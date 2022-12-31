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«Реал» теряет веру в Азара и хочет срочно от него избавиться

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Эден Азар Эден Азар
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Хотя и игроки, и персонал «Реала» любят Эдена Азара за его характер, никто больше не верит, что он сможет изменить свою ситуацию на «Сантьяго Бернабеу», сообщает Relevo.

Если не случится неожиданного поворота событий, 31-летний футболист уйдет следующим летом. У Азара есть контракт до 2024 года, и он хочет его завершить, но клуб не видит для него будущего.

Несмотря на намерения бороться дольше, Эден по-прежнему остается запасным игроком Анчелотти. В этом сезоне бельгиец провел всего 229 минут в 6 матчах за «Реал», забив один гол и сделав одну результативную передачу.

Он является четвертым наименее используемым полевым игроком после Альваро Одриосолы, Хесуса Вальехо и Мариано.

1 комментарий

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Bolvan
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Сколько раз в него верили ,избавляться надо , провальный трансфер
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