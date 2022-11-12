Бензема привез «Золотой мяч» в Лион. Так выглядит благодарность родному клубу

Карим Бензема перед стартом ЧМ-2022 успел заскочить на стадион родного «Лиона». В перерыве игры с «Ниццей» (1:1) он показал болельщикам выигранный «Золотой мяч».

Все провели красиво: ведущий, огненное шоу, весь стадион скандировал имя Карима.

«Спасибо «Реалу» за то, что позволил мне осуществить мечту. Теперь у меня появилась возможность поблагодарить «Лион» – команду, в которой я был с детства», – сказал нападающий.

Бензема – выпускник лионской академии. Форвард играл за «Лион» с 2004 по 2009 год – как раз в тот момент, когда клуб доминировал во Франции. Карим успел выиграть 4 титула подряд, Кубок и Суперкубок страны, а также становился лучшим игроком и бомбардиром Лиги 1.

В 148 матчах за «Лион» Бензема забил 66 голов и отдал 27 голевых. Нападающий поначалу отказывал топам и всерьез рассчитывал выиграть с родным клубом Лигу чемпионов, но летом 2009-го «Реал» все же переманил игрока за 35 млн евро.

Но «Лион» и Бензема никогда не забывали друг про друга. Руководство клуба и сам форвард регулярно намекали, что завершить карьеру нападающий может в родной команде.

Правда, после завоевания «Золотого мяча» Карим сделал иное заявление: «Я завершу карьеру в «Реале». Другого пути нет».

Президент французского клуба Жан-Мишель Оляс, который называл Карима «ребенком «Лиона», наверняка верит в возвращение воспитанника. Недавно он написал трогательное открытое письмо нападающему.