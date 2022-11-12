Бензема привез «Золотой мяч» в Лион. Так выглядит благодарность родному клубу
Карим Бензема перед стартом ЧМ-2022 успел заскочить на стадион родного «Лиона». В перерыве игры с «Ниццей» (1:1) он показал болельщикам выигранный «Золотой мяч».
Все провели красиво: ведущий, огненное шоу, весь стадион скандировал имя Карима.
«Спасибо «Реалу» за то, что позволил мне осуществить мечту. Теперь у меня появилась возможность поблагодарить «Лион» – команду, в которой я был с детства», – сказал нападающий.
Бензема – выпускник лионской академии. Форвард играл за «Лион» с 2004 по 2009 год – как раз в тот момент, когда клуб доминировал во Франции. Карим успел выиграть 4 титула подряд, Кубок и Суперкубок страны, а также становился лучшим игроком и бомбардиром Лиги 1.
В 148 матчах за «Лион» Бензема забил 66 голов и отдал 27 голевых. Нападающий поначалу отказывал топам и всерьез рассчитывал выиграть с родным клубом Лигу чемпионов, но летом 2009-го «Реал» все же переманил игрока за 35 млн евро.
Но «Лион» и Бензема никогда не забывали друг про друга. Руководство клуба и сам форвард регулярно намекали, что завершить карьеру нападающий может в родной команде.
Правда, после завоевания «Золотого мяча» Карим сделал иное заявление: «Я завершу карьеру в «Реале». Другого пути нет».
Президент французского клуба Жан-Мишель Оляс, который называл Карима «ребенком «Лиона», наверняка верит в возвращение воспитанника. Недавно он написал трогательное открытое письмо нападающему.
«Дорогой Карим,
Мы все очень гордимся тобой, тем путем, который ты прошел из академии «Лиона» до «Реала» и сборной Франции. «Золотой мяч» – это новый этап в твоей жизни, который ты заслужил трудом и теми жертвами, на которые шел ради карьеры.
Ты легенда футбола, образец для подражания для других поколений. Ты демонстрируешь высокий уровень игры на протяжении всей карьеры, ты способствовал укреплению отношений между Алжиром и Францией.
Мы всегда верили в тебя, всегда тебя поддерживали, потому что знали, что этот день настанет, что ты станешь обладателем «Золотого мяча».
Мне нравится думать, что однажды настанет твоя очередь написать письмо победителю «Золотого мяча». Молодой футболист, который, возможно, следил, вдохновлялся тобой, или, кто знает, проходил обучение в академии, подобной академии «Лиона». Возможно, он уже видел, как ты получил эту награду, и в глубине души он знает, что хочет быть таким же, как ты.
Этот «Золотой мяч» принадлежит всем, кто стремится к своей мечте, кому просто нужно вдохновение, чтобы обрести уверенность и осуществить ее. Ты заставляешь нас любить футбол».
Когда-нибудь Бензема все равно вернется в «Лион», пусть и не игроком: «Я оставил о себе хорошую память в «Лионе», сделал то, что должен был. «Лион» всегда будет клубом моего сердца. Я с удовольствием вернусь, если однажды смогу сделать это в другой должности».
❤️ Мама Бензема вышла за «Золотым мячом» на сцену. Всегда верила, что Карим его получит
1-й гол за «Реал» у Бензема в 2009-м. Его партнеры тогда – три будущих игрока РПЛ
Фото: East News/OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP; twitter.com/OL
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