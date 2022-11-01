«Продайте его наконец!»: Азар опять получил травму, фанаты «Реала» просто в бешенстве

Журналиста El Chiringuito Хосе Луис Санчес заявил, что Эден Азар вновь получил травму и точно пропустит матч с «Селтиком».

Фанатов «Мадрида» уже не удивляют новости о повреждениях бельгийца, но это ситуация невероятно злит болельщиков «королевского клуба».

Вот что они пишут об этом в соцсетях:

💭 «Пожалуйста, продайте наконец этого парня! Хоть заработаем на нем».

💭 «С этим жирдяем все кончено. Бесполезный игрок».

💭 «Вода мокрая, Азар травмирован. Ничего нового и удивительного».

💭 «Знаете, а мне его даже жаль. Но при этом он выводит меня из себя!»

💭 «Классика. И вот на это «Реал» потратил кучу денег? Срочно нужно его продать. Срочно!»

Сроки восстановления бельгийца пока неизвестны.

Как вы относитесь к Азару? Он действительно заслуживает такой жесткой критики?