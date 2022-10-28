🎥 Ханси Флик увиделся с Анчелотти и Кроосом. У фанатов «Мадрида» есть несколько теорий на этот счет

«Реал» не смог обыграть «Лейпциг» на выезде. Встреча закончилось со счетом 3:2 в пользу немецкой команды.

После матча главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик увиделся с Анчелотти и Кроосом. При этом Ханси и Карло явно о чем-то беседовали, их встреча не была похожа на простое приветствие коллег по тренерскому цеху. Посмотрите сами:

Фанаты «Мадрида» построили несколько версий, касаемых беседы коучей. Кто-то считает, что мужчины обсуждали возвращение Крооса в сборную Германии. Некоторые даже предположили, что Флик готовится возглавить «Реал» после ухода Анчелотти.

Делимся самыми любопытными комментариями болельщиков «королевского клуба»:

💭 «Думаю, Флик решил вернуть Крооса в сборную. Все просто».

💭 «Да, хочется видеть Крооса в сборной. Тони рановато ушел».

💭 «Все ясно. Он наш следующий тренер».

💭 «Ханси Флик возглавит «Реал» после Анчелотти. Звучит очень заманчиво!»

💭 «Как же хочется увидеть Флика в тренерском кресле нашего клуба. Боже, пожалуйста!»

💭 «Ребят, вы с ума сошли! Он просто хотел сфоткаться с Азаром! Хотя это не «Бургер Кинг», а автобус, Эдена нужно искать не здесь».

💭 «Флик уговаривает Анчелотти уговорить Крооса вернуться в сборную, лол».

💭 «Моя мечта – увидеть Флика на посту тренера «Реала» после Евро-2024».

💭 «Тони ответил Флику, что лучше посмотрит игры сборной с семьей по телеку».

💭 «Просто представьте, что Ханси тренирует «Реал». Это ведь сказка».

Как думаете, о чем беседовали тренеры? Хотели бы вы, чтобы Флик в будущем возглавил «Реал»?