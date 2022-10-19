Вальверде в этом сезоне - космос. Забил за 15 матчей столько же, сколько за предыдущие 148

Федерико Вальверде проводит сумасшедший сезон!

Уругваец открыл счет в матче "Реала" против "Мальорки".

Федерико получил мяч у штрафной после рикошета и сразу пробил:

Вратарь улетел:

И это его шестой гол в 15 матчах за "Реал" в этом сезоне во всех турнирах.

А сейчас внимание - это столько же, сколько он забил в своих первых 148 матчах за «сливочных». Вау!

Кроме того, ни один игрок из топ-5 лиг не забил больше голов из-за пределов штрафной, чем Вальверде в этом сезоне.