Снова на скамейке: класико продолжает разочаровывать Азара

Победа в класико однозначно подняла боевой дух «сливочных», однако, у одного представителя «Мадрида» все-таки есть повод для грусти.

Эден Азар играет за Королевский клуб уже три года, но пока так и не получил опыт в легендарном противостоянии с «Барселоной». Даже у Мариано статистика лучше.

Бельгиец был либо травмирован, либо оставался на скамейке по решению тренера – прямо как вчера вечером.

Единственное класико, в котором Азару довелось принять участие – это матч во время предсезонки в Вегасе прошедшим летом.