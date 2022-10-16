Кроос – один из лучших, Винисиус – худший: оценки игроков «Реала» за победное класико

«Реал» по-королевски разобрался с «Барселоной» на «Сантьяго Бернабеу».

С первых минут «сливочные» начали показывать гостям, кто тут хозяин. Уже на 12-й минуте Бензема открыл счет. В этом эпизоде необходимо отметить Тони Крооса, который отдал изумительную передачу, падая на газон. На 35-й минуте Карвахаль начал голевую атаку «королевского клуба»: Дани не дал мячу уйти за линию, а затем отдал передачу на Винисиуса, атаку завершил Вальверде своим коронным пушечным выстрелом.

«Мадрид» доминировал почти весь матч, но в концовке подопечные Анчелотти немного расслабились. На 83-й минуте забил игрок, от которого подобного никто не ожидал – Ферран Торрес. Каталонцы отчаянно пытались вырвать ничью, но уже в добавленное время в ворота гостей был назначен пенальти. Гарсия наступил на ногу Родриго, а Гоэс в ответ уверенно забил с точки.

Итоговый счет – 3:1. «Реал» перемещается на первую строчку турнирной таблицы Ла Лиги.

Оценки игроков «Реала» за матч против «Барселоны»

Футболисты основы

Игроки замены

Мадридисты, с победой! Как вам матч? Делитесь впечатлениями от встречи в комментариях!