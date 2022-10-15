В воротах Андрей Лунин: заявка «Мадрида» на класико

Карло Анчелотти представил заявку на класико на «Сантьяго Бернабеу». Никаких сюрпризов: Тибо Куртуа и Дани Себальос не попали в список «Мадрида» из 23-х игроков.

Главный тренер вызвал 21 футболиста из первой команды, включая Рюдигера, который сыграет в защитной маске. Кроме того, нужно отметить присутствие запасных голкиперов из кантеры – Луиса Лопеса и Каньисареса, ворота «Мадрида» завтра будет защищать Андрей Лунин.

Вот заявка «Реала» на матч с «Барселоной»: