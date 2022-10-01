Новости команд и возможный состав «Реала» на матч против «Осасуны»

В воскресенье «Реал Мадрид» примет на «Сантьяго Бернабеу» «Осасуну», игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможный состав «Реала».

Новости команды

«Мадрид»

«Сливочные» остались без Модрича и Васкеса, которые еще восстанавливаются после полученных травм. Зато в строй вернулся Бензема. Ожидается, что француз не проведет на поле все 90 минут. Какую роль для Карима заготовил Анчелотти, узнаем завтра. Заявка «Мадрида» на матч седьмого тура Ла Лиги:

«Осасуна»

Соперник «королевского клуба» лишился своего звездного игрока – Чими Авила дисквалифицирован. Игру с «Реалом» также пропустят Аймар Орос и Кике Саверио, футболисты травмированы.

Возможный состав «Реала»

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