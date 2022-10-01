Анчелотти назвал даты возвращения Модрича и Васкеса

Лука Модрич и Лукас Васкес – единственные травмированные игроки «Реала». В преддверии матча против «Осасуны» Карло Анчелотти рассказал, когда парни вернутся в строй:

«У Модрича ничего серьезного. Он вернется к тренировкам с командой в понедельник. Если будет готов, то в среду сыграет с донецким «Шахтером». Если нет, то обязательно выйдет в матче против «Хетафе». Лукас Васкес вернется на следующей неделе».

Испанец уже тренируется с командой какое-то время, но, как и Модрич, в заявку на игру с «Осасуной» не попал.