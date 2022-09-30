Вальверде рассказал об уникальных качествах каждого полузащитника «Реала»

Федерико Вальверде сказал пару слов о каждом полузащитнике из основы «Реала»:

«Мы все разные, но у каждого из нас есть хорошие и уникальные качества! Тони Кроос так спокойно обращается с мячом. Лука Модрич обладает волшебным пасом, который нам просто необходим. Я могу привнести в игру энергию, скорость и мощь. Орельен Тчуамени – это чистая защита».

Полузащитники «Реала» идеально дополняют друг друга! Судя по словам Федерико, в команде царит приятная дружеская атмосфера. С таким настроем «королевский клуб» ждет множество побед.