Азар и еще четыре игрока «Реала», чья рыночная стоимость значительно упала с 2018 года

По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость Эдена Азара продолжает падать. Сейчас бельгийца оценивают в 12 млн евро – это один из самых низких показателей с начала его профессиональной карьеры.

Наивысшей отметки Азар достиг в 2018 году, тогда Эден был одним из лучших игроков АПЛ, а его рыночная стоимость оценивалась в 150 млн евро. Выходит, стоимость полузащитника упала на 92%.

Удивительно, но Тони Кроос также попал в список игроков «Реала», чей ценник значительно упал. Стоимость немца снизилась на 75% (20 млн евро вместо 80 млн евро в 2018 году).

Дани Карвахаль (18 млн евро вместо 60 млн евро) потерял 70% своей рыночной стоимости за четыре года.

Мариано Диас и Альваро Одриосола находятся в одной лодке со своими одноклубниками. Мариано сейчас стоит 4 млн евро, в «Лионе», когда нападающий был на пике своей карьеры, его стоимость оценивали в 22 млн евро. Стоимость Одриосолы снизилась на 66%, сейчас его ценник равен 10 млн евро, а в 2018 году Альваро стоил 30 млн евро.

Справедлива ли оценка Transfermarkt? Делитесь мнением в комментариях!