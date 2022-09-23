3 звезды «Реала» в топ-4: самые ценные игроки Ла Лиги прямо сейчас

Вот список самых ценных игроков Ла Лиги после последнего обновления рыночных цен.

Винисиус Жуниор возглавляет список с впечатляющим отрывом от Педри. Тчуамени и Феде Вальверде замыкают тройку лидеров.

1. Винисиус Жуниор – 120 млн евро

2. Педри – 90 миллионов евро

3. Орельен Тчуамени – 80 млн евро

3. Федерико Вальверде – 80 млн евро

5. Родриго – 70 миллионов евро

5. Гави – 70 миллионов евро

5. Жоао Феликс – 70 млн евро

8. Тибо Куртуа – 60 миллионов евро

8. Эдер Милитао – 60 млн евро

8. Жюль Кунде – 60 млн евро

8. Френки де Йонг – 60 млн евро

8. Ансу Фати – 60 млн евро

8. Рональд Араухо – 60 млн евро