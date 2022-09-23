3 звезды «Реала» в топ-4: самые ценные игроки Ла Лиги прямо сейчас

Вот список самых ценных игроков Ла Лиги после последнего обновления рыночных цен.
Винисиус Жуниор возглавляет список с впечатляющим отрывом от Педри. Тчуамени и Феде Вальверде замыкают тройку лидеров.
1. Винисиус Жуниор – 120 млн евро
2. Педри – 90 миллионов евро
3. Орельен Тчуамени – 80 млн евро
3. Федерико Вальверде – 80 млн евро
5. Родриго – 70 миллионов евро
5. Гави – 70 миллионов евро
5. Жоао Феликс – 70 млн евро
8. Тибо Куртуа – 60 миллионов евро
8. Эдер Милитао – 60 млн евро
8. Жюль Кунде – 60 млн евро
8. Френки де Йонг – 60 млн евро
8. Ансу Фати – 60 млн евро
8. Рональд Араухо – 60 млн евро
8. Микель Оярсабаль – 60 млн евро
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