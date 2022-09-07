Винисиус – лучший! Оценки игроков «Реала» за матч против «Селтика»

Мадридский «Реал» выдал два совершенно разных по содержанию тайма в матче против «Селтика».

Лига чемпионов началась для «королевского клуба» наилучшим образом: «сливочные» сумели обыграть «Селтик» со счетом 3:0, но в первой половине встречи испанцы выглядели не так уверенно, как во второй.

В первые 45 минут игроки «Реала» владели мячом большую часть времени, но шотландцы показали зубы. Они старались активно прессинговать и несколько раз были близки к голу после неприятных контратак. На 21-й минуте Макгрегор мощно пробил по воротам Куртуа, но попал лишь в штангу. Каллум в целом показал хорошую игру.

Во второй половине встречи «королевский клуб» вспомнил о своем статусе фаворита.

На 56-й минуте Винисиус после навеса Вальверде головой пробил по воротам и открыл счет в матче. Уже через четыре минуты Модрич забил «тривеллой».

Кстати, матч против «Селтика» стал для хорвата сотой игрой за «Реал» в Лиге чемпионов. Лука – восьмой игрок в истории клуба, который может похвастаться таким достижением.

Ближе к концовке встречи произошло то, чего так сильно ждали многие фанаты «Реала» и вся Бельгия: Эден Азар, на 30-й минуте заменивший Бензема, забил! После блестящей передачи Карвахаля бельгиец в упор расстрелял ворота соперника. Матч закончился уверенной победой «сливочных» со счетом 3:0.

Оценки игроков «Реала» и «Селтика» за матч группового этапа Лиги чемпионов