Говорит Мадрид
Блог

Винисиус – лучший! Оценки игроков «Реала» за матч против «Селтика»

Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Реал Мадрид Реал Мадрид
Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Клубы
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Карим Бензема Карим Бензема
Лука Модрич Лука Модрич
Эден Азар Эден Азар
Футбол Футбол

Мадридский «Реал» выдал два совершенно разных по содержанию тайма в матче против «Селтика».

Лига чемпионов началась для «королевского клуба» наилучшим образом: «сливочные» сумели обыграть «Селтик» со счетом 3:0, но в первой половине встречи испанцы выглядели не так уверенно, как во второй.

В первые 45 минут игроки «Реала» владели мячом большую часть времени, но шотландцы показали зубы. Они старались активно прессинговать и несколько раз были близки к голу после неприятных контратак. На 21-й минуте Макгрегор мощно пробил по воротам Куртуа, но попал лишь в штангу. Каллум в целом показал хорошую игру.

Во второй половине встречи «королевский клуб» вспомнил о своем статусе фаворита. 

На 56-й минуте Винисиус после навеса Вальверде головой пробил по воротам и открыл счет в матче. Уже через четыре минуты Модрич забил «тривеллой».

Кстати, матч против «Селтика» стал для хорвата сотой игрой за «Реал» в Лиге чемпионов. Лука – восьмой игрок в истории клуба, который может похвастаться таким достижением. 

Ближе к концовке встречи произошло то, чего так сильно ждали многие фанаты «Реала» и вся Бельгия: Эден Азар, на 30-й минуте заменивший Бензема, забил! После блестящей передачи Карвахаля бельгиец в упор расстрелял ворота соперника. Матч закончился уверенной победой «сливочных» со счетом 3:0.

Оценки игроков «Реала» и «Селтика» за матч группового этапа Лиги чемпионов

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные