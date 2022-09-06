Президента Ла Лиги попросили выбрать между Бензема или Левандовски. Он снова признался, что болеет за «Реал»

Президента Ла Лиги попросили выбрать лучший летний трансфер между Орельеном Тчуамени и Робертом Левандовски.

«Тчуамени», — сказал испанский чиновник.

Затем Тебасу нужно было выбрать между Левандовски и Каримом Бензема.

«Поскольку я мадридист, я выберу Бензема».

Не новость, что Тебас болеет за «Реал». Однако его ответы не обязательно связаны с этим фактом.

Тчуамени — игрок будущего, который уже доказывает свою ценность, в то время как Левандовски, вероятно, проведет еще один или два хороших сезона.