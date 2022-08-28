Marca сообщает, что «Реал» больше не рассчитывает на Азара! Могут ли его продать?

«Реал Мадрид» ничего не ждет от Эдена Азара, они знают, что он уже не тот игрок, которым был раньше.
Как сообщает Marca, бельгийский игрок считается последним выбором Карло Анчелотти.
Довольно спорное заявление испанской газеты, учитывая предыдущие комментарии Карло Анчелотти. Напомним, итальянский босс пообещал Эдену больше игрового времени и даже новую роль в этом сезоне.
Более того, Анчелотти заявил, что Азар «возвращается к своей лучшей форме» после игры с «Сельтой» на прошлой неделе.
А вот болельщики «Реала» просят Карло Анчелотти выпустить Эдена Азара в матче против «Эспаньола».
Фанаты королевского клуба считают, что бельгиец заслуживает еще один шанс, даже на фоне неуверенного выступления на прошлой неделе.
Что ждет Азара до конца трансферного окна?
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