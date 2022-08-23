Мариано озвучил условие, при котором покинет «Реал Мадрид»

До 1 сентября остается все меньше времени, но «Реал Мадрид» не теряет надежду на заключение еще одной сделки. Клуб только что продал Каземиро в «Манчестер Юнайтед» за 70 млн евро и рассчитывает успеть продать Мариано.

Карло Анчелотти почти не оставил шансов футболисту в прошлом сезоне и не намерен что-то менять теперь: «Мадрид» сыграл уже три официальных матчах, но Мариано не получил ни одной минуты на поле.

Нападающий понимает, что если останется в «Реале», то его не ждет ничего хорошего, поэтому он готов покинуть команду, но при одном условии. По информации издания AS, Мариано согласен играть только в Ла Лиге. «Галатасарай» и «Фенербахче» могли бы подписать футболиста, но он хочет остаться в Испании.

На сегодняшний день интерес к Мариано проявили «Сельта» и «Хетафе», но проблемой является зарплата нападающего «Мадрида» в 4 млн евро в год – далеко не каждый испанский клуб может себе позволить такую сумму.