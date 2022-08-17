Анчелотти сможет рассчитывать на Карвахаля и Родриго в матче с «Сельтой»

Дани Карвахаль и Родриго присоединились к тренировкам «Мадрида», все указывает на то, что Карло Анчелотти сможет задействовать их в матче с «Сельтой» в эту субботу.

Дани Карвахаль получил растяжение правой лодыжки и продолжает восстанавливаться по плану медицинского штаба клуба. Футболист пропустил старт Ла Лиги, но сегодня вернулся к команде.

Родриго уже полностью восстановился после перегрузки мышц из-за которой тоже пропустил матч с «Альмерией».

Команда Карло Анчелотти провела очередную тренировку в Вальдебебас после дня отдыха, большая часть сегодняшней тренировки прошла в зале, после чего футболисты выполнили несколько упражнений с мячом на газоне, завершив тренировку матчем на поле уменьшенного размера.