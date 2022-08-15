Васкес – 8, Рюдигер – 4: оценки игроков «Реала» и главные моменты матча против «Альмерии»

«Реал» ворвался в Ла Лигу не так весело, как предполагал. После удачного матча в Суперкубке УЕФА, казалось, у «сливочных» не будет проблем с «Альмерией», которая только квалифицировалась в высший дивизион чемпионата Испании.

Матч мадридского «Реала» против дебютанта Ла Лиги пошел не по плану Анчелотти с самого начала. «Королевский клуб» пропустил на 6-й минуте. Хоть столичный клуб и доминировал весь матч, а «Альмерия» в первом таймена несла по воротам соперника всего один удар, но этого было достаточно, чтобы почти лишить «сливочных» трех очков.

Во второй половине встречи «Реал» продолжил доминировать. Модрич и Азар сделали атаки «королевского клуба» более опасными. На 61-й минуте Лукас Васкес сравнял счет, а на 75-й минуте Алаба нанес сильный удар со штрафного, мяч отрикошетил от крестовины прямо в ворота. «Реал» победил со счетом 2:1.

Попробуем оценить игру каждого футболиста «сливочных» в матче против «Альмерии»:

Тони Кроос – 8,5

Немецкий полузащитник сегодня абсолютно доминировал в полузащите. Кроосу особо нечего было делать в обороне, но его прессинг был на высоте. 31-летний футболист сделал 81 передачу, три ключевых паса и пять длинных передач. Сегодня он был лидером « Реала».

Лукас Васкес – 8

Возможно, Лукасу не хватает качественных оборонительных действий, но в подобных матчах он может быть серым кардиналом, что Васкес и показал в матче с «Альмерией». Лукас смог сравнять счет, нанести три удара по воротам, сделать две ключевые передачи и, не будем забывать, он забил еще один гол, который был отменен из-за офсайда.

Давид Алаба – 8

Алаба появился в концовке второго тайма и уже через минуту после выхода на поле сумел забить победный гол прямым ударом со штрафного. За те несколько игровых минут, которые он получил, Давид показал, что он все еще может быть отличным левым защитником, несмотря на то, что не слишком часто играет на этой позиции.

Карим Бензема – 6,5

Не лучшая игра для капитана «сливочных». У Бензема было три классных момента, но он не реализовал ни один из них, что совсем нехарактерно для Карима, претендующего на «Золотой мяч». Тем не менее, ставить ему слишком низкую оценку несправедливо, француз сделал четыре ключевые передачи и отдал голевой пас на Васкеса.

Антонио Рюдигер – 4

В пропущенном голе «Реала» виноват Рюдигер. Вместо того, чтобы создать искусственный офсайд, Антонио решил обеспечить персональную опеку нападающему «Альмерии», это было ошибкой. С двумя выносами и одним перехватом его оборонительный вклад в игру был явно не на необходимом уровне.

Другие игроки

Куртуа – 7,5; Начо – 6; Менди – 5; Тчуамени – 6,5; Камавинга – 6,5; Вальверде – 7,5; Винисиус – 7,5; Модрич – 7; Азар – 7. Себальос и Каземиро провели на поле слишком мало времени, чтобы оценить их игру.

Бонус

Самый запоминающийся эпизод встречи – реакция Давиде Анчелотти на победный гол Алабы. Просто посмотрите, как он счастлив: