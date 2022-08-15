Васкес забил дебютный гол Мадрида в новом чемпионате. А кто еще забивал первым в этом тысячелетии?

"Реал" победил "Альмерию" 2:1 в первом туре Ла Лиги. Дебютный гол сезона - на счету Васкеса. Кстати, Лукас забил еще в первом тайме, но тогда арбитры, пересмотрев ВАР, не засчитали гол из-за офсайда

Мы решили вспомнить других авторов дебютных голов Мадрида в этом тысячелетии. Очень много Бэйла и Бензема!

2022/23, Альмерия - Реал 1:2 (Лукас Васкес)

2021/22, Алавес - Реал 1:4 (Карим Бензема)

2020/21, 0:0 в первом туре с Сосьедадом, во втором туре Реал победил Бетис 3:2 (Феде Вальверде)

2019/20, Сельта - Реал 1:3 (Карим Бензема)

2018/19, Реал - Хетафе 2:0 (Дани Карвахаль)

2017/18, Депортиво - Реал 0:3 (Гарет Бэйл)

2016/17, Сосьедад - Реал 0:3 (Гарет Бэйл)

2015/16, 0:0 в первом туре нулевка с Хихоном, во втором туре Реал победил Бетис 5:0 (Гарет Бэйл)

2014/15, Реал - Кордоба 2:0 (Карим Бензема)

2013/14, Реал - Бетис 2:1 (Карим Бензема)

2012/13, Реал - Валенсия 1:1 (Гонсало Игуаин)

2011/12, Сарагоса - Реал 0:6 (Криштиану Роналду)

2010/11, 0:0 в первом туре с Мальоркой, во втором туре Реал победил Осасуну 1:0 (Рикардо Карвалью)

2009/10, Реал - Депортиво 3:2 (Рауль)

2008/09, Депортиво - Реал 2:1 (Руд ван Нистелрой)

2007/08, Реал - Атлетико 2:1 (Рауль)

2006/07, 0:0 в первом туре с Вильярреалом, во втором туре Реал победил Леванте 4:1 (Руд ван Нистелрой)

2005/06, Кадис - Реал 1:2 (Роналдо)

2004/05, Мальорка - Реал 0:1 (Роналдо)

2003/04, Реал - Бетис 2:1 (Дэвид Бекхэм)

2002/03, Реал - Эспаньол 2:0 (Иван Эльгера)

2001/02, в первом туре поражение Валенсии 0:1, во втором ничья с Малагой 1:1 (Роберто Карлос)

2000/01, Реал - Валенсия 2:1 (Рауль)