Анчелотти не хочет подписывать «токсичного» нападающего «ПСЖ», хотя тот даже обсуждал с Карло трансфер

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не хочет подписывать контракт с нападающим «ПСЖ» Мауро Икарди, сообщает El Nacional.

Испанское издание утверждает, что президент парижан Насер Аль-Хелайфи рад продать аргентинца в «королевский клуб». Однако Карло Анчелотти совершенно не интересуется бывшим капитаном миланского «Интера» из-за его неоднозначного поведения.

Считается, что «Реал» ищет нового нападающего, способного стать дублером Карима Бензема. Летом «сливочные» расстались с Лукой Йовичем и Борхой Майоралем, а значит, если Бензема вдруг не сможет сыграть, отдуваться придется Мариано.

El Nacional утверждает, что несколько футболистов обсуждали с Анчелотти возможность их перехода на «Сантьяго Бернабеу», в числе этих игроков и Икарди.

Дела аргентинца в Париже идут плохо. Недавно главный тренер «ПСЖ» прямо заявил, что не видит Мауро в своей команде.