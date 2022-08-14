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Анчелотти не хочет подписывать «токсичного» нападающего «ПСЖ», хотя тот даже обсуждал с Карло трансфер

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не хочет подписывать контракт с нападающим «ПСЖ» Мауро Икарди, сообщает El Nacional.

Испанское издание утверждает, что президент парижан Насер Аль-Хелайфи рад продать аргентинца в «королевский клуб». Однако Карло Анчелотти совершенно не интересуется бывшим капитаном миланского «Интера» из-за его неоднозначного поведения.

PSG 'to axe trio' including Mauro Icardi after Champions League failure - Mirror Online

Считается, что «Реал» ищет нового нападающего, способного стать дублером Карима Бензема. Летом «сливочные» расстались с Лукой Йовичем и Борхой Майоралем, а значит, если Бензема вдруг не сможет сыграть, отдуваться придется Мариано.

El Nacional утверждает, что несколько футболистов обсуждали с Анчелотти возможность их перехода на «Сантьяго Бернабеу», в числе этих игроков и Икарди. 

Дела аргентинца в Париже идут плохо. Недавно главный тренер «ПСЖ» прямо заявил, что не видит Мауро в своей команде.

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