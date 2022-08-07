Часы тикают для Рейньера: будущее футболиста все-еще под вопросом

Это лето для Рейньера выдалось непростым. Бразилец начал предсезонку с «Мадридом», будучи уверенным, что покинет Королевский клуб до закрытия трансферного окна, но время идет, а будущее Рейньера остается неизвестным.

Несостоявшаяся аренда в «Бенфику» усложнила ситуацию, кроме «Вальядолида» и «Торино» на бразильца больше никто не претендует. Это не самые стабильные клубы, поэтому Рейньер в сомнениях.

Бразилец продолжает работать, но тренируется отдельно, пока он не может поймать ритм первой команды или даже «Кастильи», что рискует стать еще одной проблемой при поиске нового клуба.

Время идет, футболист не теряет надежды, что сможет найти новую команду, где продолжит развиваться.