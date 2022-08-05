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«Реал» собирается продать перспективного нападающего. А ведь парень мог закрепиться в основе

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Авторитетный журналист Хосе Феликс из издания Marca сообщает, что мадридский «Реал» и «Хетафе» в настоящее время ведут переговоры о трансфере Хуана Латасы.

Латаса надеялся стать одним из дублеров Карима Бензема в этом сезоне, но Анчелотти не видит игрока в этой роли.

📰 Marca (ХФД) | Латаса - особенный нападающий 20-летний форвард "Кастильи" Хуанми Латаса - нетипичный нападающий.. | ВКонтакте

Испанец хочет получить больше игрового времени, а потому ищет новый клуб. На данный момент самым вероятным претендентом на покупку Латасы является «Хетафе», в который недавно перебрался Борха Майораль. 

Анчелотти полностью доверяет основным игрокам клуба, вряд ли 21-летний испанец выиграет конкуренцию у именитых футболистов «Реала». 

При этом не будем забывать, что после летней трансферной кампании «сливочные» лишились нескольких игроков атаки. Клуб покинули Майораль, Кубо, Йович и Бэйл. Если Бензема внезапно получит травму, отдуваться придётся Мариано, в которого Анчелотти, как сообщается, не верит. 

Как считаете, учитывая нехватку игроков атаки, стоит ли «Реалу» продавать молодых нападающих? Или же оставшиеся игроки смогут справиться с нагрузкой? 

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