Суперкубок УЕФА и три выезда подряд в Ла Лиге: календарь матчей «Реала» в августе

Первый официальный матч уже через неделю.
«Реал» может выиграть свой первый трофей в сезоне, поскольку финал Суперкубка УЕФА должен состояться уже через неделю – 10 августа.
Календарь остальных матчей «Реала» в августе:
10 августа – «Реал» – «Айнтрахт Франкфурт» (Суперкубок УЕФА)
14 августа — «Альмерия» — «Реал» (Ла Лига) — В гостях
20 августа — «Сельта Виго»— «Реал» (Ла Лига) — В гостях
28 августа — «Эспаньол»— «Реал» (Ла Лига) — В гостях
Как видите, «Мадрид» не сыграет ни одной игры на «Сантьяго Бернабеу» до сентября – это связано с продолжающейся реконструкцией стадиона
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