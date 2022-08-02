Суперкубок УЕФА и три выезда подряд в Ла Лиге: календарь матчей «Реала» в августе

Первый официальный матч уже через неделю.

«Реал» может выиграть свой первый трофей в сезоне, поскольку финал Суперкубка УЕФА должен состояться уже через неделю – 10 августа.

Календарь остальных матчей «Реала» в августе:

10 августа – «Реал» – «Айнтрахт Франкфурт» (Суперкубок УЕФА)

14 августа — «Альмерия» — «Реал» (Ла Лига) — В гостях

20 августа — «Сельта Виго»— «Реал» (Ла Лига) — В гостях

28 августа — «Эспаньол»— «Реал» (Ла Лига) — В гостях

Как видите, «Мадрид» не сыграет ни одной игры на «Сантьяго Бернабеу» до сентября – это связано с продолжающейся реконструкцией стадиона