«Реал» определил преемника для Модрича: может приехать бесплатно и нравится Анчелотти

По словам Фабрицио Романо, «Реал» заинтересован в бесплатном подписании Фабиана Руиса следующим летом.

Конечно, сделка будет возможна только в том случае, если «Наполи» не продаст полузащитника до конца лета и он не подпишет продление.

Объясняется, что Карло Анчелотти является большим поклонником полузащитника, так как они уже работали вместе. Фактически, именно Анчелотти подписал Руиса в «Наполи» еще в 2018 году.

Фабиан сочетает в себе креативность с невероятной скоростью работы. Таким образом, его можно рассматривать как потенциального преемника Луки Модрича.