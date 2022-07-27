В чем разница между Каземиро и Тчуамени? Анчелотти объяснил

«Сегодня Тчуамени уже был лучше, — сказал Анчелотти. — Я думаю, что он другой тип опорника, чем Каземиро.

У него есть способность ускоряться и забивать голы. Сегодня он стал лучше обращаться с мячом».

Будет ли Тчуамени конкурировать с Каземиро за место в старте?

На то, чтобы приобрести Тчуамени из «Монако», «Реал» потратил 80 млн евро. Это означает, что молодой игрок не должен долго оставаться на скамейке запасных. Он отличается от Каземиро, но в классической схеме 4-3-3 ему лучше всего подходит место опорника.

Если Анчелотти не захочет менять схему, Тчуамени и Каземиро, скорее всего, будут бороться за место в основе. Сможет ли француз выиграть эту битву и заявить о себе в предсезонке, зная, что для набора своей лучшей формы Каземиро нужно всего пару месяцев?