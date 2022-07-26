Азар неожиданно ответил на вопрос о своем самом сильном сопернике в АПЛ

Телеканал ESPN побеседовал с полузащитником мадридского «Реала» Эденом Азаром. Журналист попросил бельгийца назвать футболиста АПЛ, против которого Эдену было сложнее всего играть. Ответ порадует болельщиков «Манчестер Сити».
Между корреспондентом и игроком состоялся такой диалог:
Журналист: «Кто был Вашим самым сильным соперником в АПЛ?»
Азар: «Кайл Уокер».
Ж: «Почему?»
А: «Ну, он сильный, он быстрый. Я тоже сильный и быстрый, но он сильнее и быстрее меня!»
Ж: «Его было тяжело обыграть?»
А: «Да! Думаю, на данный момент он один из лучших правых защитников в мире».
Hazard names the toughest player he came up against in the Premier League 👀 pic.twitter.com/TYMl6q0aSI— ESPN UK (@ESPNUK) 26 июля 2022 г.
Согласны с выбором Эдена?
Комментарии