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Азар неожиданно ответил на вопрос о своем самом сильном сопернике в АПЛ

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Телеканал ESPN побеседовал с полузащитником мадридского «Реала» Эденом Азаром. Журналист попросил бельгийца назвать футболиста АПЛ, против которого Эдену было сложнее всего играть. Ответ порадует болельщиков «Манчестер Сити».

Между корреспондентом и игроком состоялся такой диалог:

Журналист: «Кто был Вашим самым сильным соперником в АПЛ?»

Азар: «Кайл Уокер».

Ж: «Почему?»

А: «Ну, он сильный, он быстрый. Я тоже сильный и быстрый, но он сильнее и быстрее меня!»

Ж: «Его было тяжело обыграть?»

А: «Да! Думаю, на данный момент он один из лучших правых защитников в мире».

Согласны с выбором Эдена?      

 

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