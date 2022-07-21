Дверь открыта: Андрей Лунин будет ждать предложений вплоть до закрытия трансферного окна

Одним из главных сюрпризов стало присутствие в составе «Мадрида» в туре по США сразу четырех голкиперов: Тибо Куртуа (30), Андрея Лунина (23), Луиса Лопеса (21) и Лукаса Каньисареса (20).

Интересно, что «Кастилья» отпустила сразу двух своих вратарей в США, в том числе сына бывшего вратаря команды Диего Лопеса.

По плану Анчелотти, Куртуа останется основным голкипером команды, Лунин будет получать больше игрового времени. В будущем сезоне «Реал Мадрид» примет участие в шести турнирах, а в середине сезона еще запланирован Чемпионат мира, Куртуа будет необходим дублер. Тренер рассчитывает на Лунина, хорошо проявившего себя в четырех матчах за первую команду в прошлом сезоне.

Лунину поступало несколько предложений перейти от других клубов, но ни одно из них его не убедило. Однако, его дверь остается открытой вплоть до конца лета.

Андрей уже играл за «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо», где прекрасно себя показал. В чем его проблема? Проблема в конкуренции одним из лучших голкиперов мира – Тибо Куртуа.

Карло Анчелотти не сводит глаз и с кантеры. В прошлом сезоне он предоставил место третьего вратаря Луису Лопесу, также он вызывал Тони Фуидиаса. Оба ростом под 1.94, игра в воздухе для них не является проблемой, еще один голкипер, отправившийся в США – Каньисарес – чуть ниже, 1.88.