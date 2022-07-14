Новички уже в Вальдебебас

«Реал Мадрид» уже почти в полном составе. Команда ждет возвращения Карима Бензема, а остальные футболисты, выступавшие за национальные сборные, сегодня утром проходят медицинский осмотр, а вечером начнут тренироваться под руководством Карло Анчелотти.

Главным событием для клуба, безусловно, являются трансферы Рюдигера и Тчуамени, футболисты уже появились в Вальдебебас. Помимо немца и француза к тренировкам вернулись Дани Карвахаль, Давид Алаба, Марко Асенсио, Феде Вальверде и Эден Азар.

Особенно теплой получилась встреча Алабы и Рюдигера, также можно было заменить, что немец весело шутит с Азаром.

Рюдигер и Тчуамени пришли в «Реал Мадрид», чтобы помочь клубу повторить успех прошлого сезона и защитить титулы Ла Лиги и Лиги Чемпионов. Защитник перешел из «Челси» на правах свободного агента, клуб успешно практикует такой метод, доказательством тому является трансфер Алабы. Появление Рюдигера приведет к смещению Алабы на левый фланг, где он успешно играл в «Баварии».

Тчуамени – это вклад в будущее. Клуб заплатил за него 80 млн евро, чтобы быть спокойным относительно центра поля. Легендарное трио Модрич-Каземиро-Кроос должно в свое время уйти на покой, а Камавинга, Вальверде и Тчуамени пойти по их стопам.