«Реал» ждет «перезагрузки» Азара. Эден тренируется в академии Рафаэля Надаля

Похоже, бельгиец готовится подойти к сезону в топ-форме.

В Мадриде Азар провел 66 матчей за три сезона, но у «азардистов» есть аргументы в пользу того, что стакан наполовину полон накауне нового сезона. Обещание игрока вернуться прежним на праздновании чемпионства («Я снова буду тем, кем был») стало отправной точкой для таких надежд, а срыв перехода Килиана Мбаппе дает новую возможность бельгийскому нападающему стать частью плана Карло Анчелотти.

Но слова надо подтверждать делом, и Азар делает это. После завершения клубного сезона в Лиге Наций он три раза сыграл в старте в четырех матчах с Бельгией и выглядел очень свежим и восстановившимся после операции на лодыжке.

«Мадридский болельщик увидит совершенно другого Азара», — подтвердил испанский тренер «красных дьяволов» Роберто Мартинес. Тренер сборной Бельгии никогда не терял уверенности в Эдене, который, по его мнению, «одержим успехом в Мадриде».

Правда в том, что бельгиец, несмотря на небольшое количество игровых минут, остается одним из лидеров раздевалки - в прошлом сезоне он не смог прибавить на поле, но внес не меньший вклад ментально: его способность мотивировать игроков, направлять молодых ребят и понимать требования Анчелотти очень помогли команде.

Бельгиец этим летом уделяет особое внимание своему физическому состоянию - фактору, который привел к провалу первых двух сезонов в Мадриде. В это воскресенье его видели вместе с Тони Надалем (на фото) на территории Академии Рафы Надаля в Афинах.