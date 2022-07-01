Три идеальных кандидата на замену Асенсио в «Реале»

Марко Асенсио с огромной вероятностью уйдет из «Реала» этим летом, «Милан» проявляет к испанцу большой интерес.

Если Асенсио все же уедет из Мадрида, Анчелотти понадобится футболист, способный заменить Марко.

Есть три игрока, которые справятся с этим наилучшим образом:

Серж Гнабри

У немца истекает контракт с мюнхенской «Баварией», этим летом «Реал» вполне может купить Сержа по сниженной цене.

Рияд Марез

У Мареза заканчивается контракт с «Манчестер Сити». Алжирец отлично замыкает атаки и у него, безусловно, может появиться соблазн сыграть за мадридский «Реал».

Пауло Дибала

Нападающий стал свободным агентом в июне после того, как его контракт с «Ювентусом» истек. Ничто не мешает «королевскому клубу» побороться с «Интером» за аргентинца.