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Две ключевые причины, по которым «Реал» хочет продать Такефуса Кубо

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Такефуса Кубо раньше считался перспективным игроком, но теперь он в одном шаге от ухода из «Реала».

Желание клуба отпустить его может быть вызвано двумя причинами.

1. Он все еще не может выступать в основной команды. У Кубо всегда было несколько потрясающих игр в аренде. Однако он выступает нестабильно, плюс, японцу мешают постоянные травмы. В этом сезоне 21-летний футболист сыграл всего 45% от всех матчей в стартовом составе.

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2. Он занимает место для игроков без европейского гражданства. В клубе только три таких места — на данный момент их занимают Винисиус Жуниор, Эдер Милитао и Родриго. Сложно представить, что кто-то из них покинет клуб в ближайшее время, да и оформление паспорта — процесс долгий, так что места для Кубо в составе просто нет.

Такефуса Кубо считался перспективным футболистом, когда играл за «Барселону». После переезда в Мадрид игрок сдал, теперь «Реалу» действительно стоит подумать над продажей японца.

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