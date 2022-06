Бэйлу предложили абонемент на хоккей, чтобы он перешел в «Кардифф». Валлиец пока не соглашается

Гарет Бэйл получил странный стимул присоединиться к клубу своего родного города «Кардифф Сити».

32-летний вингер ищет новый клуб после истечения срока его контракта с «Реалом» , где он провел девять невероятно успешных сезонов и стал первым британцем, пять раз выигравшим Лигу чемпионов.

BBC Sport сообщали, что представители Бэйла провели переговоры с «Синими птицами», поскольку валлийский капитан стремится улучшить свою физическую форму перед первым выступлением своей страны на чемпионате мира с 1958 года в Катаре в конце этого года.

Хотя переход из «Реала» в «Кардифф» может показаться огромным шагом назад, он считается крайне вероятным. Чтобы повысить шансы валлийского клуба Брайан Паркер, владеющий хоккейной командой «Cardiff Devils», предложил легендарному форварду бесплатный абонемент на матчи своей команды.

Паркер написал в Твиттере: «В интересах помощи нашему местному футбольному клубу @cardiffdevils будут рады предложить бесплатный абонемент @GarethBale11 , если он подпишет контракт с @CardiffCityFC . Я думаю, тебе пора вернуться домой».

In the interest of helping our local football club, the @cardiffdevils will be happy to offer a free season ticket to @GarethBale11 if he signs with the @CardiffCityFC. I think it’s time for you to come back home.