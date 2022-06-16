Говорит Мадрид
Блог

«Собираюсь все вам вернуть». Азар дал обещание болельщикам «Реала»

Клубы
Эден Азар Эден Азар
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Эден Азар пообещал болельщикам «Реала», что в этом сезоне он покажет, на что способен.

«Мадридисты, я провел здесь три года со многими травмами и многими другими неудачными вещами… Но в следующем году я собираюсь вам все вернуть», — якобы сказал Азар фанатам.

Отвертеться уже не выйдет. Обещание Азара подтвердил Флорентино Перес в интервью телеканалу El Chiringuito.

«Эден считает, что это будет его год», — сказал Перес.

Азар пропустил 72 игры «Реала» с тех пор, как перешел из "Челси" в 2019 году. Он провел всего за клуб 66 матчей, забив 6 голов.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные