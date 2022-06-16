«Собираюсь все вам вернуть». Азар дал обещание болельщикам «Реала»

Эден Азар пообещал болельщикам «Реала», что в этом сезоне он покажет, на что способен.
«Мадридисты, я провел здесь три года со многими травмами и многими другими неудачными вещами… Но в следующем году я собираюсь вам все вернуть», — якобы сказал Азар фанатам.
Отвертеться уже не выйдет. Обещание Азара подтвердил Флорентино Перес в интервью телеканалу El Chiringuito.
«Эден считает, что это будет его год», — сказал Перес.
Азар пропустил 72 игры «Реала» с тех пор, как перешел из "Челси" в 2019 году. Он провел всего за клуб 66 матчей, забив 6 голов.
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